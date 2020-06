Die 120 Abiturienten des Jahres 2020 der Loburg sind nicht zu beneiden. Die Beschränkungen durch die Corona-Pandemie kosteten sie zunächst die Mottowoche. Dann fiel wegen des neuerlichen Lockdowns im Kreis Warendorf auch die offizielle Feierstunde mit Zeugnisübergabe ins Wasser. So mussten die Abizeugnisse am Mittwochnachmittag in kleinen Gruppen übergeben werden.