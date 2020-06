Es ist bereits eine gute Tradition, die sich längst bewährt habe, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde: In regelmäßigen Abständen trifft sich Bürgermeister Wolfgang Annen mit den Vorsitzenden der landwirtschaftlichen Ortsverbände zu einem Informations- und Meinungsaustausch im Rathaus. Beim jüngsten Treffen standen neben dem Glasfaserausbau in den Bauerschaften die Themen Bürgerwald 2020 und die Ausschreibung privater Wegesanierungen im Fokus des Gesprächs.

Gerade bei Letzterem werden die Landwirte als Eigentümer von Wirtschaftswegen vor große Herausforderungen gestellt, weshalb ihnen Annen die Unterstützung der Verwaltung zusagte, heißt es weiter. Im Gegenzug werde sich die Landwirtschaft auf die Suche nach einer geeigneten Fläche für den in diesem Jahr anzulegenden Bürgerwald machen. „Es wäre großartig, wenn uns von Seiten der Landwirte hierfür eine geeignete Fläche zur Verfügung gestellt werden könnte“, so Annen.

Auch in Sachen Glasfaserausbau gab es auf beiden Seiten Gesprächsbedarf, sollen doch in den nächsten Wochen alleine in Ostbevern 462 private Haushalte und 15 Unternehmen in den Außenbereichen an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Der flächendeckende Glasfaserausbau im Kreis Warendorf ist das größte Infrastrukturprojekt und Investitionsprogramm in der Geschichte des Kreises (WN berichteten). Das Ausbauunternehmen Deutsche Glasfaser habe bereits mit den Vorbereitungen begonnen und die Haushalte, die im geförderten Ausbaubereich wohnen, über die Möglichkeiten des Glasfaseranschlusses und die Tarifangebote informiert.