Die ADFC-Ortsgruppe Telgte/Ostbevern führt nach der Corona-bedingten Zwangspause wieder Feierabend-, Halbtages- und Tagestouren durch, selbstverständlich unter Wahrung der gültigen Hygieneregeln, heißt es in einer Pressemitteilung der Verantwortlichen. Die ersten Termine in Ostbevern sind: Dienstag, 7. Juli, 17 Uhr, Feierabendtour ins Blaue, die Streckenlänge beträgt etwa 25 Kilometer; Sonntag, 19. Juli, 13 Uhr, Sonntagstour, 43 Kilometer werden gefahren; Dienstag, 21. Juli, 17 Uhr, Feierabendtour ins Blaue, rund 25 Kilometer stehen dann auf dem Programm. Die weiteren Termin werden nach Angaben der Verantwortlichen rechtzeitig bekannt gegeben. Die Teilnahme ist grundsätzlich nach Anmeldung per E-Mail an telgte@adfc-ms.de möglich. Treffpunkt ist immer auf dem Kirchplatz. Das vollständige Radtourenprogramm kann auf der Internetseite der ADFC Ortsgruppe Telgte/Ostbevern abgerufen werden.