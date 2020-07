„1000 Hügel“ verteilt 32 Tonnen Lebensmittel in Ruanda

Ostbevern -

Von Daniela Allendorf

Die Pandemie ist schlimm, für viele Unternehmen auch in Deutschland ist sie existenzbedrohend. Doch ums nackte Überleben eines einzelnen Menschen, der gar nicht mit dem Corona-Virus infiziert ist, geht es in Deutschland nicht. Das ist in Ruanda anders.