So schnell die Fördermittel freigegeben wurden, so schnell waren sie auch schon wieder weg. Von den 5000 Euro, die für die Förderung von Lastenfahrrädern und Lastenanhängern im gemeindlichen Haushalt zur Verfügung standen, ist nach nur knapp zweieinhalb Monaten der gesamte Betrag ausgezahlt. Das teilte am Freitag die Gemeinde Ostbevern mit.

Insgesamt konnte aus dem Topf der Kauf von acht Elektrolastenrädern und vier Lastenanhängern gefördert werden. Bürgermeister Wolfgang Annen : „Das ist eine tolle Sache und ein prima Beitrag zum Klimaschutz.“ Die Gemeindeverwaltung beabsichtige, das Förderprogramm im kommenden Jahr erneut aufzulegen. Hierfür sei allerdings die Zustimmung des Gemeinderates erforderlich sowie die Bewilligung der dafür benötigten Haushaltsmittel, so Annen.

Für Fragen steht Mara Mußenbrock im Rathaus zur Verfügung: Zimmer 02.12, 82 42, E-Mail mussen-brock@ostbevern.de.