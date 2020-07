Bereits Mitte Juni hatte die Kolpingsfamilie die Feierabendradtouren nach längerer Pause wieder gestartet. Dann kam der zweite Lockdown und machte alle Planungen erneut zunichte. Die Verantwortlichen hoffen, dass inzwischen jedem Teilnehmer klar ist, wie wichtig die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln ist. Bei einer Radtour an der frischen Luft sei das aber problemlos machbar. Die Touren starten daher ab sofort wieder mittwochs um 18 Uhr am Schaukasten an der Kirche, Bahnhofstraße 1. Von dort geht es in gemütlichem Tempo für etwa eine Stunde durch die Bauerschaften rund um Ostbevern. Teilnehmen dürfen gerne auch Nichtmitglieder. Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben. Neu ist in diesem Jahr, dass das Angebot ab sofort wöchentlich besteht. Mitglieder des Vorstands werden die Touren auswählen und unterwegs die Führung übernehmen, damit die Strecke nicht zu lang wird. Ausnahmen bezüglich der Fahrtdauer werden soweit möglich vorher angekündigt.