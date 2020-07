Laufen, Wandern, Schwimmen, Radfahren für den guten Zweck – Bewegung für kranke Kinder in der Region. Stillstand geht gar nicht. Karl Piochowiak, Bürgermeisterkandidat in Ostbevern, unterstützt die aktuelle Aktion des Bunten Kreises Münsterland, den Münsterländer Lebenslauf 2020.

Der Bunte Kreis als Mitglied des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes NRW und im Bundesverband Bunter Kreis ist derzeit im Münsterland an den Standorten Coesfeld, Rheine und Münster aktiv. Auch Kinder und Familien in Ostbevern profitieren von den hohen Qualitätsstandards, die mit dem Gesundheitspreis NRW ausgezeichnet wurden. Als eine von den Krankenkassen anerkannte Nachsorgeeinrichtung wird Hilfe geleistet für zur früh geborene und chronisch oder schwer kranke Kinder, durch familienorientierte Nachsorge, psychologische Beratung und mit Schulungsangeboten zum Beispiel bei Neurodermitis, Asthma oder Anaphylaxie.

Hildegard Dreckmann aus Ostbevern ist als examinierte Intensivkinderkrankenschwester im Team Münster insbesondere für die frühgeborenen Kinder und deren Familien tätig. „Wir haben auch schon bei einem Hoffest mit Freunden und Bekannten als Helfer mitgearbeitet, um Spenden zu generieren und sind immer wieder sprachlos, wenn wir von Hille über die Projekte und Arbeit des Bunten Kreises informiert werden“, zeigt sich Piochowiak nachdrücklich beeindruckt. Der Verein selbst finanziert sich über Spenden, Sponsorengelder, Stiftungen, Fördermitgliedschaften und Corporate Social Responsibility-Projekte.

Und da setzt auch der Münsterländer Lebenslauf an. Dieser wurde in den vergangenen Jahren an einem ganz bestimmten Tag – zumeist im Juni – in Coesfeld ausgerichtet. Coronabedingt findet der Lauf in diesem Jahr über einen längeren Zeitraum noch bis zum 16. August statt – und eben nicht an einem bestimmten Ort. So kann jeder von zu Hause aus daran teilnehmen. Dabei kommt es natürlich nicht auf Schnelligkeit oder Zeit an. Das Prinzip ist einfach: Freunde, Verwandte, Bekannte, der Bäcker um die Ecke oder irgendjemand anderes tritt für die sportliche Bewegungsleistung eines anderen mit einer Spende ein. Oder eben so, wie es Karl Piochowiak gemacht hat. Er hat seine Jogging-Laufleistungen der vergangenen drei Monate zusammengerechnet und je Kilometer selbst einen Euro gespendet. Hildegard Dreckmann würde sich riesig freuen, wenn es noch viele „sportliche Geschenke“ in dieser Art für den Bunten Kreis aus Ostbevern gäbe, die die Arbeit der Haupt- und Ehrenamtlichen für die kranken Kinder in der Region nachhaltig unterstützen.

Die kostenfreie Anmeldung zum Lauf, die Teilnehmerkarte und die Spendenkonten können auf www. bunter-kreismuensterland. de vorgenommen und heruntergeladen werden. Die Teilnehmerkarte kann auch bei Hildegard Dreckmann, Kolpingstraße 15 a, 17 44, abgegeben werden.