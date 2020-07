Die Sommerferienbetreuung ist zu Ende gegangen. Die drei Wochen Not- und Sommerferienbetreuung hat das Team des Jugendcafés mit einer positiven Bilanz abgeschlossen.

In diesem Jahr hätten nicht nur die Coronaregeln, sondern auch das wechselnde trübe Wetter die Möglichkeiten eingeschränkt, schreiben die Organisatoren. Was die gute Laune der Kinder und ihrer Betreuer aber nicht getrübt habe. Betreut wurden am Anfang täglich von 8 bis 16 Uhr etwa 35 Mädchen und Jungen. Im Laufe der Zeit hätten sich aber immer mehr Kinder für die zweite und dritte Woche nachträglich angemeldet. Auch im Jugendcafé wurden beim regulären Ferienprogramm ähnliche Tendenzen beobachtet.

Es gab in diesen drei Wochen viele spannende und abwechslungsreiche Programmpunkte. Neben Batiken, Basteln sowie Sport- und Kreativangeboten war sicherlich der Ausflug zum Natur-Zoo in Rheine eines der Highlights.