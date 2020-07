Nach der coronabedingten Zwangspause nimmt die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung im Kreis Warendorf, kurz EUTB genannt, ihr Beratungsangebot im Ostbeverner Rathaus wieder auf. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Am kommenden Donnerstag, 23. Juli, wird von 15 bis 18 Uhr dann wieder ein entsprechender Ansprechpartner vor Ort sein. Die EUTB unterstützt sowohl behinderte als auch von Behinderung bedrohte Menschen bundesweit bei Fragen zur Rehabilitation und Teilhabe. Das Beratungsangebot ist kostenfrei und ist auch für Verwandte oder Bekannte von Personen mit Einschränkungen zugänglich, heißt es in der Mitteilung weiter. Folgende weitere Beratungstermine sind im Rathaus Ostbevern vorgesehen: am Donnerstag, 20. August, von 15 bis 18 Uhr, und am Donnerstag, 17. September, von 15 bis 18 Uhr.