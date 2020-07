Ostbevern -

Von Ralf Aumüller

50 Kinder nehmen an der Sparkassen-Ferienaktion der „Erlebniswelt Fußball“ und des BSV Ostbevern teil. „Die Kinder mussten in den letzten Monaten so oft zurückstecken. Umso wichtiger, dass sie jetzt wieder Fußball spielen können“, sagt der Leiter des Camps. Die Mädchen und Jungen genießen sogar einen luxuriösen Service.