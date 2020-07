Ruhig bleiben – Symptome lindern

Kein Grillen im Garten, kein Kaffee und Kuchen auf dem Balkon ohne ungebetene Gäste: Wespen vermiesen einem im Sommer und bis in den Herbst hinein häufig die Zeit im Freien. Immerhin: Aus heiterem Himmel stechen die Insekten normalerweise nicht zu. „Und sollte es doch passieren, heißt es: Ruhe bewahren“, betont Apotheker Matthias Bröker , Sprecher der Apothekerschaft im Warendorfer Nordkreis, in einer Pressemitteilung der Apothekerschaft. „Wildes Umherschlagen macht die Wespen noch aggressiver.“

Vorsicht ist geboten, wenn es zu einer starken allergischen Reaktion kommt, beispielsweise wenn die Atemwege zuschwellen oder Symptome wie Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen auftreten. „Dann sollte man so schnell wie möglich einen Notarzt rufen“, rät Bröker. Denn für Menschen mit einer Insektengiftallergie kann jeder Stich lebensbedrohlich sein.

Wer weiß, dass er gegen Wespenstiche allergisch ist, sollte sich vom Arzt ein Notfall-Set verordnen lassen. Die allergischen Reaktionen treten nämlich meist innerhalb von fünf bis 30 Minuten auf, und Allergiker sollten deshalb Notfall-Arzneimittel jederzeit bei sich haben. „Wer noch ein solches Notfall-Set benötigt, sollte dies nicht auf die lange Bank schieben“, so Bröker. Denn: „In den vergangenen Jahren gab es bei einigen Herstellern immer wieder Lieferschwierigkeiten.“

Für Nicht-Allergiker gilt: Im Gegensatz zum Stich einer Biene bleibt beim Wespenstich kein Stachel in der Haut zurück, den es zu entfernen gilt. „Man sollte schnell mit Eis kühlen, um die Schmerzen zu lindern und das Ausbreiten des Giftes zu verhindern“, rät der Apotheker. „Antiallergische Gele oder Cremes wirken abschwellend und sind geeignet, den Insektenstich selbst zu behandeln.“ Beliebt sind sogenannte elektronische Stichheiler, die die Symptome durch punktuelle und schmerzhafte Hitze lindern. In den Apotheken im Kreis Warendorf können Patienten sich zur korrekten Anwendung beraten lassen. Kratzen schadet hingegen mehr, als es hilft – schlimmstenfalls kann es zu einer Infektion führen.

Bei einem Stich in Lippe, Mund oder Rachen kann es zu einer lebensbedrohlichen Schwellung kommen. Dann sind die Grenzen der Selbstmedikation erreicht: In solchen Fällen sollte sofort mit Eiswürfeln gekühlt und ein Arzt gerufen werden – ebenso wie bei einem Stich in Augennähe.