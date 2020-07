Einen Namen hat es noch nicht, das Fohlen, das am 23. Mai – so viel ist sicher – das Licht der Welt erblickte. Tagsüber ist es passiert, was sie in 40 Jahren erst zweimal erlebt habe, erzählt die Züchterin Martina Laufmöller. Wo genau ist es passiert? Im Sand vor dem Stall auf dem Hof in der Bauerschaft Loburg wurde der Vierbeiner geboren.