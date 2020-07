Ein 20-jähriger Mann aus Ostbevern ist am Samstagmittag, offensichtlich unter Drogeneinfluss, in seinem Auto eingeschlafen. Das teilt die Polizei mit. Die Beamten seien von Zeugen alarmiert worden, die eine hilflose Person in einem Auto auf der Reichardstraße entdeckt hatten. Der Wagen habe quer auf der Straße gestanden. Die Zeugen hätten zuvor mehrmals vergeblich versucht, den jungen Mann anzusprechen. Die Polizisten, so heißt es weiter, weckten den Ostbeverner, stützten ihn beim Aussteigen und auf dem Weg zum Rettungswagen. Dort erfuhren sie, dass der Mann am Tag zuvor Kokain konsumiert habe. Bei einer Durchsuchung des Autos fanden die Polizisten Marihuana, eine Feinwaage, Geld – „vermutliches Dealgeld“, wie die Polizei mitteilt – und eine Schreckschusswaffe. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, außerdem wurden der Führerschein des Mannes sowie die im Auto gefundenen Gegenstände sichergestellt.