Die Kommunalwahl rückt immer näher. Die CDU Ostbevern beginnt am Donnerstag (30. Juli) mit ihrem Wahlkampf. Dieser werde wegen der Corona-Pandemie leider ein anderer sein als bei der Kommunalwahl 2014, heißt es in einer Pressemitteilung der Christdemokraten.

„Die Gesundheit unserer Bürger geht vor. In Absprache mit unserem Bürgermeister verzichten wird daher in diesem Jahr bewusst auf Hausbesuche“, erklärt Claudia Niedermeier, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU Ostbevern.

Keine Hausbesuche

„Es tut mir leid, in diesem Jahr auf die vielen Anregungen und Ideen, die ich bei den Hausbesuchen 2014 erhalten habe, verzichten zu müssen“, bedauert Bürgermeister Wolfgang Annen diesen Schritt. Der Bürgermeister lasse es sich aber nicht nehmen, heißt es in der Pressemitteilung weiter, die Wahlbroschüren persönlich in den Wahlbezirken zu verteilen. Gemeinsam mit den Kandidaten der CDU für den Gemeinderat werde Wolfgang Annen dafür von Haus zu Haus gehen.

An diesem Donnerstag wird er mit Claudia Niedermeier im Wahlkreis 9 beginnen. Am Freitag, 31. Juli, folgt im Wahlkreis 8 Dr. Susanne Lehnert, die sowohl für den Gemeinderat als auch den Kreistag kandidiere.

Zum ersten Mal kandidiere Wolfgang Weglage für den Gemeinderat. Er werde am 1. August mit Bürgermeister Wolfgang Annen durch seinen Wahlbezirk 5 gehen. Dabei freuten sich die Kandidaten gemeinsam „mit Wolfgang Annen auf das eine oder andere persönliche Gespräch mit dem gebotenen Abstand natürlich – vielleicht über den Gartenzaun“.