Zum Wochenende sollen die Temperaturen bis an der 30-Grad-Marke kratzen. Eine Affenhitze, bei der die Getränkehändler jubeln. Auch mitten in den Sommerferien, in der Hauptreisezeit, werden die Kisten dann reihenweise zur Kasse getragen. Der Einzelhandel in diesem Sektor brummt, und das seit mehr als fünf Monaten schon.