Ein bunter Mix erwartet alle diejenigen, die am 6. August (Donnerstag) ab 17 bis etwa 19 Uhr in den Telgenbusch am Mühlenweg kommen.

Kleine Tischgruppen

In begrenzter Anzahl ist es möglich, unter Einhaltung der für Veranstaltungen im Freien vorgeschriebenen Corona-Schutzbedingungen sich in kleineren Tischgruppen zu versammeln und Informationen aus erster Hand von Karl Piochowiak als Bürgermeisterkandidaten zu bekommen. Dem Ostbeverner können direkt Fragen gestellt werden. Dazu wird es die Möglichkeit geben, Fragen schriftlich vor Ort zu formulieren, die dann von ihm beantwortet werden, heißt es in einem Pressetext. In den Pausen wird das Trio „Painted Sky“ für Entspannung sorgen: Seit 2014 spielen Anke Bresler, Norbert Faßbender und Frank Piochowiak Folk- und Popsongs sowie Eigenkompositionen. Von den unverwüstlichen Songs der großen Singer und Songwriter über moderne Popsongs bis hin zum Volkslied erklingt alles, was den Dreien geeignet scheint, die Zuhörer in eine Lounge aus schönen Melodien zu entführen. Damit dürfte eine gute Mischung aus Information und Unterhaltung gelingen. Da die Veranstaltung draußen stattfindet, ist sie vom Wetter abhängig. Ein Ordnerteam wird für die einzuhaltenden Schutzmaßnahmen – wie geordnete Zuwegung und Zugangskontrolle - verantwortlich sein und im Telgenbusch selber dafür bereitstehen, dass die erforderlichen Abstände zwischen den Kleingruppen eingehalten werden.

Unverwüstliche Songs