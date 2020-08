Zu einer Kirchenführung durch St. Ambrosius lädt Ostbevern-Touristik am kommenden Samstag, 8. August, um 11 Uhr alle Interessierten ein. Die Aktion soll etwa eine Stunde dauern und den Teilnehmer nicht nur das Bauwerk und seine Geschichte näher bringen, sondern auch das eine oder andere fast unbekannte Detail zeigen. Der Kirchturm der Pfarrkirche ist das älteste Baudenkmal in Ostbevern. Viele Besonderheiten im Innenraum der Doppelkirche erzählen vom Leben und Glauben der Menschen in Ostbevern anno dazumal und heute. Ostbevern-Touristik lädt zu der Führung mit Marianne Pottebaum ein. Startpunkt ist vor dem Rathaus auf der anderen Straßenseite. Die Teilnahmegebühr beträgt vier Euro pro Person. Kinder bis 14 Jahre sind nach Angaben der Verantwortlichen frei. Um besser planen zu können, bittet Ostbevern-Touristik um eine vorherige Anmeldung unter 0 25 32/43 10 350 oder info@ostbevern-touristik.de. Bei der Führung gelten natürlich die aktuellen Corona-Richtlinien, darauf weisen die Veranstalter ausdrücklich hin.