Es geht wieder los: Die Bauarbeiten für den neuen Kreisverkehr an der L 830 (Bahnhofstraße) in Höhe der Einmündung zur K 10 (Lengericher Damm) werden ab heute wieder fortgesetzt. Darauf weist die Gemeindeverwaltung hin. Die Tätigkeiten waren in den vergangenen Wochen unterbrochen worden, da sich die die Gemeinde in Gesprächen mit den zuständigen Straßenbaulastträgern und dem ausführenden Straßenbauunternehmen nach eigenen Angaben um eine alternative Umleitungsstrecke bemüht hatte.

Mit Erfolg, die die Verantwortlichen in diesem Zusammenhang betonen. Denn die zunächst weiträumig vorgesehene Umleitung über Lienen/Kattenvenne, die einen erheblichen Umweg für die ansässigen Betriebe im Gewerbegebiet Nord bedeutet hätte, ist vom Tisch, betonen die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung.

Die Vorgehensweise ist nun folgendermaßen: Zunächst wird die L 830 (Bahnhofstraße) von der Einmündung der Wischhausstraße bis zur Einmündung der K 10 voll gesperrt. Eine Umleitung für den Kfz-Verkehr über die Westumgehung und den „alten“ Nordring wird ausgeschildert. Radfahrer und Fußgänger werden gesondert geführt, hierfür stehen andere Strecken zur Verfügung. Eine Einschränkung gibt es dabei: Die Bushaltestelle „Eichendorffsiedlung“ an der L 830 kann während der Baumaßnahme nicht angefahren werden, so die Gemeindeverwaltung.

„Aus dem Gewerbegebiet Nord kann bis auf Weiteres weiter über die K 10 auf die L 830 und von dort nach rechts gefahren werden. Der Verkehr in Gegenrichtung kann genauso abgewickelt werden. Im weiteren Verlauf der Bauarbeiten wird es dann zu einer Sperrung des Abschnittes zwischen dem Kreisverkehr an Westumgehung und dem jetzt neu entstehenden Kreisel kommen“, heißt es wörtlich in der Mitteilung der Kommune. Der Verkehr von der K 10 aus kommend wird dann nach links über die L 830 (Bahnhofstraße) umgeleitet.

Der Zeitplan ist ebenfalls klar abgestimmt: Bis spätestens 1. November sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Die Gemeindeverwaltung bittet um Verständnis für die mit der Baumaßnahme verbundenen Einschränkungen.