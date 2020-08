Kaufkraft darf nicht abwandern

Er habe sich in den vergangenen sechs Jahren in den Dienst der Gemeinde gestellt und für Ostbevern gekämpft – Eigenschaften, die Karl Piochowiak an Amtsinhaber Wolfgang Annen zu schätzen weiß. Beide hatten auch in der Vergangenheit durchaus Berührungspunkte und so die Möglichkeit des Kennenlernens und gegenseitiger Wertschätzung.

Frühes Interesse an Politik

Karl Piochowiak kam bereits früh mit Politik in Kontakt – „Die Jugend und Kindheit war irgendwie aus dem Hause schon immer politisch motiviert“ – und auch in der Schule sei es ein Thema gewesen. Da habe der damalige Schulleiter Winfried Mersch seinen Beitrag geleistet und die Schüler quasi „politisiert“, und das habe ihn bis heute nicht losgelassen, sagt Piochowiak.

Was ihn ebenfalls nicht loslässt, ist das Engagement für Ostbevern. So könne das Wachstum der Gemeinde hinsichtlich der Einwohnerzahlen nur gelingen, wenn auch das wirtschaftliche Wachstum entsprechend gefördert werde. „Das muss beides im Einklang stehen. Es kann sich nicht auf der einen Seite entwickeln, wenn es auf der anderen Seite verkümmert“, ist Piochowiak sicher. Durch die großen neuen Wohngebiete entstünden auch Herausforderungen für den Ort, besonders dahingehend, dass die Kaufkraft nicht abwandere. „Wir müssen im Ort vernünftigen, strukturierten Handel vorweisen“, sagt er und weist in diesem Zusammenhang auf das Handelsgutachten hin, welches vor zehn Jahren erstellt wurde. Da sei schon klar festgestellt worden, dass Ostbevern im Ortsinnenkern anders funktioniere als in den Baugebieten am Ortsrand. Dennoch wolle man den Dorfcharakter bewahren. „Das spüre ich in den Haustürgesprächen.“