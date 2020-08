Es sei wichtig, dass das ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde vorangebracht werde, ist sich Wolfgang Annen sicher. Deswegen sieht er in seinem Gegenkandidaten zur Bürgermeisterwahl Karl Piochowiak ein deutliches Vorbild und weiß dessen Engagement in BSV und Kirche überaus zu würdigen und wertzuschätzen.