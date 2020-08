„Es waren so viele Gänsehaut-Momente“, sagt Yolanda Loo-Bessems. Die 55-jährige Niederländerin war in den vergangenen beiden Tagen in der Bevergemeinde zu Gast, um weiter nach Informationen über den in Ostbevern im Zweiten Weltkrieg abgestürzten US-Soldaten Israel Levine zu suchen.