Lambertus Borgmann ist der Neue. Nicht nur im Rathausteam, sondern auch als Sanierungs- und Quartiersmanager in Ostbevern. Bereits am 1. Juli hat der 50-jährige Milteraner die vakant gewordene Aufgabe im Rathaus übernommen.

Zur Erinnerung: Unter dem Titel „Ostbevern – Der Kern wird modern – Gemeinsam Richtung Zukunft“ hat die Verwaltung vor zwei Jahren gemeinsam mit dem Büro „energielenker“ aus Greven und unter Beteiligung zahlreicher Bürger ein integriertes Quartierskonzept für den Ort erstellt. Ziel dieses Konzeptes war und ist es, zum einen die Lebens- und Wohnqualität im Ortskern zu steigern, zum anderen aber auch, eine klimafreundliche und zukunftsorientierte Stadtentwicklung zu fördern. Dabei wurden Projektziele entwickelt, die es umzusetzen gilt. Und genau das wird jetzt die Aufgabe von Lambertus Borgmann sein.

Um in Zukunft aus den unterschiedlichen Ideen und Zielen in der Ortsentwicklung aber auch umsetzbare Projekte machen zu können, braucht es allerdings engagierte Bürger. Doch darum ist es Lambertus Borgmann nicht bange: „An kurzzeitig engagierten Bürgern mangelt es meistens nicht, sondern eher an der Förderung und Begleitung von dauerhaftem Engagement sowie an der Steuerung der gemeinschaftlichen Ziele aller Beteiligten“, ist er überzeugt und sieht dort seinen zukünftigen Arbeitsschwerpunkt.

Er selbst bezeichnet sich als Praktiker, deshalb sind für ihn persönliche Gespräche und ein gemeinschaftliches Miteinander von „Jung und Alt“ eine gute Basis für die Zukunft.

Denn als Mitinitiator des Familiendorfes Milte ist ihm bewusst, wie wichtig in einem solchen Prozess die Einbindung aller Generationen sowie lokaler Akteure ist und wie notwendig die Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger im Ort ist.

Deshalb will er zwei Themenbereiche besonders in den Blick nehmen. Eigentümer von älteren Wohngebäuden sollten sich bei anstehenden Sanierungen stets früh und umfassend beraten lassen. Dabei möchte Lambertus Borgmann sie unterstützen und begleiten.

Er berät vor Ort neutral und sachlich unter anderem zu den Themen des barrierefreien Wohnens, zu Lösungen im Bereich der Energieeinsparung und Energieversorgung, aber auch zu Möglichkeiten der Umsetzung und Förderung des jeweiligen Sanierungsprojekts.

Das Ehrenamt nehme einen hohen Stellenwert in Ostbevern ein. „Wer sich ehrenamtlich engagiert und zum Gemeinwohl beiträgt, opfert nicht nur Freizeit, sondern übernimmt auch eine große gesellschaftliche und finanzielle Verantwortung“, heißt es im Bericht der Gemeinde. Borgmann steht deshalb allen Engagierten als Ansprechpartner zur Verfügung.