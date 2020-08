Eine 82-jährige Ostbevernerin fuhr am Dienstagmorgen gegen 9.20 Uhr mit ihrem Auto auf dem Großen Kamp. Als sie nach links in die Erbdrostenstraße abbog, stieß sie mit einer 84-jährigen aus Ostbevern zusammen, die mit dem Fahrrad unterwegs war. Die 84-Jährige fuhr in entgegengesetzter Richtung ebenfalls auf dem Großen Kamp und war dabei die Erbdrostenstraße zu überqueren.

Die Fahrradfahrerin verletzte sich leicht.