Anna Bolte , Sarah Holzmüller , Patrick Mentel und Ricarda Wiesmann nehmen sich der zukünftigen fünften Klassen an der Josef-Annegarn-Schule an. Am Mittwoch wurden die vier Klassen von ihnen und Schulleiter Andreas Behnen begrüßt und auf die kommenden sechs Jahre eingestimmt. Corona bedingt kamen zunächst die Klassen 5a und 5b zum Zuge, im Anschluss dann die 5c und die 5d. 36 Mädchen und 48 Jungen verteilen sich auf die vier Lerngruppen.