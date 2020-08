Mit Besorgnis blicken die Anwohner der Philippsheide auf den geplanten Neubau von drei Windkraftanlagen, die in der unmittelbaren Nachbarschaft errichtet werden sollen ( WN berichteten).

In einem gemeinsamen Gespräch mit Bürgermeister Wolfgang Annen und Fachbereichsleiter Klaus Hüttmann fassten sie am Montagabend auf dem ehemaligen Hof Leifker noch einmal die wesentlichen Eckpunkte ihrer Bedenken an dem geplanten Bauprojekt zusammen. Zum einen geht es dabei um die Höhe der geplanten Windkraftanlagen, die mit 217 Metern angegeben ist und nach Ansicht der Anwohner auf 150 Meter zu begrenzen sei. Und zum anderen um den Artenschutz, der ihrer Meinung nach zu wenig Berücksichtigung im vorgelegten Gutachten des Windkraftanlagen-Investors findet.

Die Anwohner überreichten Bürgermeister Wolfgang Annen einen Bürgerantrag, der von mehr als 100 Personen im betroffenen Gebiet unterzeichnet wurde. Der Antrag bezieht sich inhaltlich im Wesentlichen auf eine Festlegung von Höhenbegrenzungen im südlichen Teil-Flächennutzungsplan „Windenergie“.

Für Bürgermeister Wolfgang Annen sind die Bedenken der Anwohner zwar nachvollziehbar, gleichwohl wies er aber darauf hin, dass der Kreis Warendorf als Immissionsschutzbehörde Herr dieses Verfahrens sei. Dennoch versprach er, die Thematik in der Ratssitzung am 29. September noch einmal zu erörtern.