Ein wirklich ungewöhnliches Bild im Zusammenhang mit der Feier der Ersten Heiligen Kommunion bot sich jetzt in der Pfarrgemeinde St. Ambrosius. Kurz bevor die erste Gruppe der Erstkommunionkinder, die Jungen aus der Klasse 4a der Franz-von-Assisi-Schule, ihren Gottesdienst feiern wollte, wurden die Kinder zusammen mit Pfarrer Egbert Bessen nach draußen gebeten für ein Gruppenfoto. Daher trugen alle noch einen Mund-Nasen-Schutz und Pfarrer Bessen stand mit aufgekrempelten Ärmeln dazwischen. Erstkommunionfeiern in Zeiten von Corona sind eben ganz anders als gewohnt.

Beim Gottesdienst konnten dann die Masken beiseite gelegt werden. Es war zwar nicht die ganz große Feier mit vielen Menschen wie in „normalen“ Jahren, aber doch wohl für alle ein festlicher und feierlicher Gottesdienst – im kleineren Kreis, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Am Sonntag, 16. August, werden 17 Kinder aus drei weiteren Gruppen von ihren Eltern zur Erstkommunion geführt: Um 9 Uhr (geänderte Zeit) in St. Ambrosius, um 9.30 Uhr in Herz Jesu Brock und um 11 Uhr wieder in der Ambrosiuskirche.

Auch wenn die Plätze begrenzt sein werden, weil für die Erstkommunionfamilien und ihre Gäste jeweils zwei Bänke reserviert werden, ist die Gemeinde ebenfalls eingeladen, die Gottesdienste mitzufeiern und mit den Erstkommunionkindern zu beten und zu singen, schreibt die Kirchengemeinde.