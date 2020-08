Zwei Betriebsjubiläen gab es bei der Wilhelm Stricker GmbH Karosserie- und Fahrzeugbau in Ostbevern durch Daniel Frische und Andreas Krampe zu feiern.

„Die beiden sind aus unserem Unternehmen nicht wegzudenken, sie sind Experten in ihren Aufgabengebieten und gehören, nach so vielen Jahren, quasi zur Familie. Diese langjährige Treue ist für die heutige, schnelllebige Zeit nicht selbstverständlich“, so Wilhelm Stricker über seine langjährigen Mitarbeiter.

Vor 25 Jahren, im Sommer 1995, begann Daniel Frische seine Ausbildung zum Karosserie- und Fahrzeugbauer bei Stricker. Er ist dort heute im Sonderfahrzeugbau tätig, in dem kein Fahrzeug wie das andere sei. Man stehe häufig vor neuen Herausforderungen, die Kundenwünsche entsprechend zu erfüllen und umzusetzen. Frische gehe in dieser Aufgabe auf, denn er könne seine eigenen Ideen einbringen und bearbeite eine große Bandbreite verschiedener Fahrzeuge. „Wenn es mal kniffelig wird oder Fingerspitzengefühl gefragt ist, ist man bei ihm an der richtigen Adresse. Er ist unser Allrounder“, sagt der Geschäftsführer.

Auch Andreas Krampe ist bereits seit seiner Ausbildung 1990 im Betrieb. Nach den ersten Jahren in der Montage entwickelte er seine Begeisterung für Feuerwehraufbauten. Seit mehr als zwei Jahrzehnten bereitet er die Aufbauten der verschiedenen Fahrzeuge vor. Zahlreiche Konstruktionsänderungen für die verschiedensten Anforderungen an die Fahrzeuge hat er begleitet und an der Entwicklung der Fertigung mitgewirkt. Er ist Spezialist auf seinem Gebiet.

In einer kleinen Feierstunde dankte der Chef den beiden.