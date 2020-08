Damit künftig bei Einsätzen, bei denen eine Verpflegung durch das DRK erfolgt, auch bereits unmittelbar an den Einsatzorten auf eine entsprechende Handhygiene geachtet werden kann, hat der DRK-Ortsverein Ostbevern jetzt zwei mobile Handwaschbecken erhalten.

Möglich gemacht haben das die Stadtwerke Ostmünsterland und die Gemeindeverwaltung Ostbevern, die für finanzielle Unterstützung und Beschaffung der Waschbecken gesorgt haben.

Die Idee, Handwaschbecken an den Ort des Einsatzgeschehens zu bringen, stammt von den beiden DRKlern, Thorsten Röhl und Christian Gerlach . Im Zuge der Erstellung eines Hygienekonzeptes für das DRK sowohl für den Ausbildungsbetrieb als auch für das Einsatzgeschehen standen die beiden Männern dann allerdings vor der Frage, wie die Hygienevorgaben händelbar umgesetzt werden könnten.

Schlussendlich wurden sie dann durch die von der Gemeindeverwaltung initiierte Aufstellung mobiler Handwaschbecken inspiriert.

Eingesetzt werden sollen die Handwaschbecken künftig im Verpflegungsbereich, so dass sich zum einen die DRK-Helfer bei der Zubereitung und Essensausgabe die Hände waschen können, aber zum anderen auch diejenigen, die sich das Essen abholen.

Die beiden Waschbecken sind standardmäßig mit Seifen- und Papierhandtuchspendern sowie mit Kanistersystemen ausgestattet. Letzteres ist wichtig, denn schließlich kann nicht an allen Einsatzorten auf einen Wasseranschluss zurückgegriffen werden. Doch ein Umbausatz für den Anschluss an eine Trinkwasserleitung ist bereits bestellt, ebenso wie weitere Ersatzkanister. So ist das DRK in der Lage, jederzeit und an jedem Ort für eine Einsatzstellenhygiene zu sorgen.

„Da wir uns mit unserem Konzept im Bereich der Trinkwasserverordnung bewegen, haben wir bereits frühzeitig Kontakt mit den Stadtwerken Ostmünsterland aufgenommen. Und so sind wir nicht nur für die finanzielle Unterstützung sehr dankbar, sondern vor allem auch für die fachliche. Denn wir haben sehr wichtige Hinweise hinsichtlich der Einhaltung und Umsetzung von Vorgaben, wie zum Beispiel regelmäßige Desinfektion der Leitungen erhalten“, hebt Christian Gerlach hervor.

Das DRK Ostbevern ist kreisweit der einzige und erste Ortsverein, der über solch mobile Handwaschbecken verfügt. Die Waschstationen stehen aber auch anderen DRK-Ortsvereinen für deren Einsätze zur Verfügung. Ebenso können sich auch Ostbeverner Vereine die Handwaschbecken für Veranstaltungen in der Bevergemeinde ausleihen. Infos zu den Ausleihbedingungen gibt es beim DRK Ortsverein.