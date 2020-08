Bei angenehmen Temperaturen hat SPD-Vorsitzender Willy Ludwig am Sonntag im Dorfspeicher den 10. Bürgerpreis des Ortsvereins an Franz-Josef Altenschulte , den Vorsitzenden des Vereins zur Förderung der Dorfgemeinschaft Brock, übergeben. Ludwig würdigte die vielfältigen ehrenamtlichen Aktivitäten der Vereinsmitglieder, bevor er die Urkunde und einen kleinen Briefumschlag mit „bestimmtem Inhalt“ überreichte. Altenschulte bedankte sich für die ehrenvolle Auszeichnung und versprach, dass die Urkunde gut sichtbar im Dorfspeicher aufgehängt werde.

Die Brüder Hermann und Werner Kövener unterhielten die Gäste der Preisverleihung mit plattdeutschen Texten und Musik Foto: SPD Ostbevern

Zuvor hatte Willy Ludwig auch Vertreter vorheriger Preisträger begrüßt; von den neun ehemaligen waren sechs anwesend. Die Feierstunde wurde musikalisch von der Münsteraner Band „Moonstreet“ umrahmt. Für besondere Stimmung sorgten die Brüder Hermann und Werner Kövener mit plattdeutschen Gedichten und volkstümlicher Musik, die zum Mitklatschen animierte.

In einem Grußwort ging Bürgermeister Wolfgang Annen auf die Bedeutung des Ehrenamtes für die Kommune und konkret auf all das ein, was der Verein angestoßen und umgesetzt habe. Er bedankte sich beim SPD-Ortsverein für sein Engagement mit dem Bürgerpreis und gratulierte den Vereinsmitgliedern zum Preis.

Karl Piochowiak (ehem. BSV-Vors. und BM-Kandidat) und Bernhard Daldrup (MdB) Foto: SPD Ostbevern

In der launigen Festrede ging Bernhard Daldrup, kommunalpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, vor allem auf zwei Themen ein. Zum einen beleuchtete er die Wichtigkeit des zivilen Ehrenamtes – „Ohne Ihr Engagement stirbt die Gemeinde“ – und zeigte dies an der Tätigkeit des Bröcker Vereins auf. Zum andern vertiefte er das Thema, in dem er es mit dem Stichwort Heimat verband. Er erläuterte, dass es Menschen ohne Verwurzelung in einer Heimat schwer gelinge, sich ehrenamtlich einzubringen. Am Ende seines Vortrags bezog sich Daldrup auf das sehr umfangreiche Hauptwerk von Ernst Bloch „Prinzip Hoffnung“. Das Interessante sei der Bogen vom Anfang zum Schluss: „Das letzte Wort ist ‚Heimat‘!“ Er wünschte dem Bröcker Heimatverein alles Gute und gratulierte ebenfalls zum Preis.