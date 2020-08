„Talk am Rathaus“ mit Musik

„Die Corona-Zeiten stellen uns vor große Herausforderungen. Das gilt auch und besonders für den Wahlkampf zur Kommunalwahl am 13. September. Wir alle tragen Verantwortung für unsere eigene und die Gesundheit unserer Mitbürger“, schreibt die CDU in einer Mitteilung.

Im Wahlkampf würden Abstands- und Hygieneregeln persönliche Gespräche erschweren, so dass der Bürgermeister und die CDU-Kandidaten verstärkt die Sozialen Medien nutzen würden, um sich und das politische Programm der Christdemokraten vorzustellen.

„Doch wenn wir bei der Kommunalwahl 2020 wieder als stärkste Kraft hervorgehen wollen, müssen wir auch in Corona-Zeiten mit den Bürgern ins Gespräch kommen“, sind die Kommunalpolitiker überzeugt. Deshalb haben sich die Verantwortlichen in Absprache mit dem Ordnungsamt und unter Einhaltung der aktuellen Hygieneregeln dazu entschlossen, am Sonntag, 23. August, von 11 bis 14 Uhr zum „CDU-Talk am Rathaus“ einzuladen. Bürgermeister Wolfgang Annen und Landrat Dr. Olaf Gericke werden in lockerer Runde bei Fragen der Ostbeverner Bürger Rede und Antwort stehen. Moderiert wird die Veranstaltung vom Landtagsabgeordneten Daniel Hagemeier.

Für eine beschwingte Atmosphäre sorgt das Duo „Secret Combination“ mit dezentem Saxofonsound und einer warmen, sympathischen Stimme. Ob Swing, Jazz oder bekannte Popballaden – für jeden Geschmack haben die beiden Musiker etwas in ihrem Repertoire.

Sollten die Umstände es erfordern, behält sich die Partei vor, die Veranstaltung auch sehr kurzfristig abzusagen.

Bereits in den vergangen Tagen waren Bürgermeister Wolfgang Annen und die CDU-Ratskandidaten unterwegs mit Broschüren und Infomaterial und haben jeden einzelnen Haushalt in Ostbevern und Brock angesteuert. In diesem Jahr habe er aufgrund der Corona-Beschränkungen bewusst auf den persönlichen Kontakt an der Haustür verzichtet, so Annen.

Doch auch über den Gartenzaun habe der Bürgermeister viele interessante und anregende Gespräche mit Ostbeverns Bürgern führen können, berichten die Christdemokraten.