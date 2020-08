Es fahren Züge, in letzter Zeit auch deutlich pünktlicher als sonst, sagt Karl Piochowiak auf die Frage nach dem Bahnhof in Brock mit einem leichten Augenzwinkern. Doch sein Blick wird schnell wieder ernst, als er selbst die Frage stellt, wie man denn am besten zu diesem ÖPNV-Angebot aus dem Ort hinkommen solle.