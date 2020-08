Der Bauzaun an der Hauptstraße in Ostbevern gehört zum Straßenbild. Das dahinter liegende Gebäude steht schon seit vielen Jahren leer. Aufmerksamen Passanten dürfte eine Veränderung aufgefallen sein: Vor einigen Tagen ist das Unkraut entfernt worden. „Das ist mehr als ein Hoffnungsschimmer“, sagt am Donnerstag Bürgermeister Wolfgang Annen.