Vielleicht wird Jürgen Schneider in den nächsten acht Tagen noch bereuen, dass er auf diese verwegene Idee gekommen ist. Dass er aus einer Laune heraus, an einem schönen Abend mit der Familie auf der Terrasse, seiner Frau diese Reise an die Nordsee vorgeschlagen hat: Er läuft die ganze Strecke von Ostbevern aus zu Fuß, sie fährt mit dem Elektromobil.