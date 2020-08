Die Radtour des Schützenvereins Westbevern-Brock von 1872 steht vor der Tür: Eingeladen sind in diesem Jahr die Mitglieder des Vereins und deren Familien. Am kommenden Samstag, 29. August, treffen sich alle Radler um 17 Uhr auf dem Schulhof im Ortsteil Brock. Der Vorstand hat ein Konzept erarbeitet, um die Fahrradtour auch unter Coronabedingungen durchzuführen zu können und bittet in der Einladung ausdrücklich darum, die notwendigen Abstands- und Hygieneregeln zu beachten. Weitere Hinweis zum genauen Ablauf gebe es vor Ort. Die Wegführung wurde von König Oliver Lütke Siestrup unter tatkräftiger Mithilfe des Hofstaates und des Schützenvorstandes ausgearbeitet, heißt es in einer Mitteilung. Über die Wegstrecke hüllen sich die Verantwortlichen noch in Schweigen, fest steht allerdings, dass spätestens um 20 Uhr das Ziel, der Schützenplatz im Brock, wieder erreicht sein soll. Dort können sich dann alle Radler bei Imbiss und Getränken stärken. Damit alle die Wegstrecke bewältigen können, werden unterwegs einige Erfrischungspausen eingelegt. Dabei sorgt der Spielmannszug „Frei Weg“ für musikalische Unterhaltung. Für die wegen Corona erforderliche Teilnehmerliste bittet der Vorstand des Schützenvereins um eine vorherige Anmeldung unter der Mailadresse bsendker@web.de. Eine spontane Teilnahme sei aber trotzdem jederzeit möglich.