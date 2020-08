Schottergärten und Steinwüsten – seit geraumer Zeit hat die Gemeinde Ostbevern dieser Form der Vorgartengestaltung den Kampf angesagt. Noch kurz vor Beginn der Corona-Pandemie wurde eine Ausstellung zusammen mit dem NABU initiiert, um den Hauseigentümern erneut Tipps und Anreize an die Hand zu geben und um eine Umdenken in der Bevölkerung zu forcieren.

Bereits im vergangenen Jahr schaffte die Gemeinde mit der Auslobung eines Vorgartenwettbewerbs einen weiteren Anreiz, lieber auf Bepflanzung zu setzen anstatt auf eine Steinöde. Unter dem Titel „Grün statt Grau“ ging der Wettbewerb auch in diesem Sommer an den Start (WN berichteten). Von März bis Juni hatten die Bürger der Gemeinde Zeit, um die Verwandlung ihres „versteinerten Vorgartens“ in ein grünes „Kleinod“ zu dokumentieren und bei der Verwaltung einzureichen.

Die Resonanz war in diesem Jahr allerdings nicht so groß. Gerade einmal vier Teilnehmer meldeten sich für den Wettbewerb. „Doch dafür war die Qualität der Umgestaltungsmaßnahmen umso beeindruckender“, heißt es aus der Verwaltung der Gemeinde. Mit viel Herzblut hätten sich die teilnehmenden Familien in die Verwandlung ihrer zuvor „tristen“ Vorgärten gestürzt. Anhand von Vorher-Nachher-Fotos hätten die Umgestaltungsmaßnahmen hin zu einer grünen und naturnah gestalteten Fläche bestens nachvollzogen werden können. So hätten die vier Teilnehmer eindeutig ihr Herz für grüne Vorgärten gezeigt, schreibt die Gemeinde.

In einer kleinen Feierstunde bedankte sich Bürgermeister Wolfgang Annen bei den Wettbewerbsteilnehmern für deren Engagement: „Jeder grüne Vorgarten ist ein Gewinn für den Klimaschutz, die Natur sowie die Artenvielfalt und dazu haben Sie durch Ihre Teilnahme am Wettbewerb und der Umgestaltung Ihrer Vorgärten mit beigetragen.“