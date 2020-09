Am 20. September ist Weltkindertag. „Um diesen Tag zu feiern, laden wir Groß und Klein dazu ein, kreativ zu werden und mit uns eine lange Steinschlange entstehen zu lassen“, heißt es von der Ostbevern Touristik. Der Startpunkt ist auf dem Mäuerchen am Kirchplatz gegenüber vom Eiscafé.

„Nehmt eure Farben in die Hand, bemalt eure Steine und legt sie bis einschließlich Sonntag, 20. September, an der Schlange an und schätzt unter info@ostbevern-touristik.de wie lang die Schlange wird“, fordern die Initiatoren auf und versprechen dem Gewinner ein Eis.

Steine zum Bemalen gibt es an der Geschäftsstelle der Touristik und am Rathaus. Die Happy-Stones-Sammler werden gebeten, diese Steinschlange liegen zu lassen.