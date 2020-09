Zu einer Führung lädt die Ostbevern Touristik am Wochenende ein. Mit dem Titel „Von letzten Lachsen und heutigen Hechten“ ist die Führung am kommenden Samstag, 12. September, überschrieben.

Mehrfach veränderte die Bever in den letzten Jahren ihr Aussehen. Und zwar „vom ungebändigten Fluss durch Sumpf und Heide“ zum kanalisierten Wasserlauf. Und jetzt wieder zurück? Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt. „Lernen Sie deshalb bei einem Spaziergang unseren Fluss mit seinen besonderen Bewohnern und deren Migrationshintergrund kennen. Sie werden erstaunt sein, was sich in unserem kleinen Flüsschen so alles tummelt“, heißt es in der Ankündigung der Touristik. Start ist um 14 Uhr im Telgenbusch am Mühlenweg. Die Teilnehmer werden dann rund zwei Stunden unterwegs sein. Die Teilnehmergebühr beträgt fünf Euro. Eine Voranmeldung ist erforderlich: info@ostbevern-touristik.de oder 0 25 32/43 10 350.

Es gelten die aktuellen Coronabedingungen.