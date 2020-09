War es in den 1980er Jahren noch gang und gäbe, dass regelmäßig die Sirenen zur Probe aufheulten und die Bevölkerung aufmerksam machten, so verstummten diese vielfach nach der Wiedervereinigung. Die Kommunen übernahmen den Weiterbetrieb, und die Sirenen kamen nur noch bei landesweiten oder regionalen Probewarnungen zum Einsatz. Darüber hinaus haben sich die Formen der Warnung über die Jahre verändert. „Neue Warnmittel wie Warn-Apps oder Werbetafeln zeigen Gefahreninformationen. Es wurden auch neue Verfahren etabliert und Abläufe weiterentwickelt. Heute enthält jede Warnung auch immer eine Handlungsempfehlung, damit man befähigt wird, sich selbst besser zu schützen“, ist auf der Internetseite der Bundesregierung zu lesen.

Doch mit dem bundesweiten Warntag sollen auch Sirenen in das „Warngeschehen“ wieder eingebunden werden. Auch in der Bevergemeinde hat man sich an dieser Stelle vorbereitet. Bereits zu Beginn dieses Jahres wurden zwei neue Sirenen in der Gemeinde installiert. Eine steht auf dem Dach der Kulturwerkstatt, also an der ehemaligen Feuerwache. Eine zweite – ebenfalls in diesem Jahr neu – wurde an der alten Schule in Brock aufgebaut. „Insgesamt sind fünf Sirenenanlagen geplant“, berichtet Ulrike Jasper von der Gemeindeverwaltung. Neben den beiden, die bereits verbaut sind, sollen in diesem Jahr noch zwei weitere folgen. Zum einen kann künftig über eine neue Anlage auf dem Dach der Feuerwehr an der Röntgenstraße 7 gewarnt werden. Zum anderen soll auf der Flüchtlingsunterkunft an der Bahnhofstraße eine weitete Sirene installiert werden. Der Standort für die fünfte Warnanlage steht bisher noch nicht fest.

Gesteuert werden die Sirenen zentral von der Leitstelle des Kreises, berichtet Jasper weiter.

Bei dem morgigen Warntag handelt sich um einen gemeinsame Aktion von Bund und Ländern, an dem in ganz Deutschland sämtliche Warnmittel erprobt werden. Pünktlich um 11 Uhr beginnt der Probealarm mit einer Abfolge von Entwarnungs- und Warnungstönen der Sirenen und unter Einbindung aller vorhandenen Warnmittel durchgeführt. Ziel ist es, die Bevölkerung für das Thema Warnung zu sensibilisieren, Funktion und Ablauf der Warnung besser verständlich zu machen und auf die verfügbaren Warnmittel aufmerksam zu machen.

Der Warntag soll dazu beitragen, das Wissen um die Warnung in Notlagen zu erhöhen und damit die Selbstschutzfähigkeit der Bevölkerung zu unterstützen. Auch die bundesweit einheitlichen Sirenensignale sollen bekannter werden.