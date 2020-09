Die Corona-Pandemie treibt die Zahlen der Briefwahlanträge in die Höhe. Auch in der Bevergemeinde verzichten die Bürger vielfach auf den Gang ins Wahllokal. Von 8760 Wahlberechtigten in Ostbevern haben bereits 2664 Einwohner die Wahlunterlagen „für zu Hause“ beantragt. Das ist im Vergleich zur letzten Wahl ein deutliches Plus. Griffen bei der Europawahl noch rund 1500 Wähler in den heimischen vier Wänden zum Stift, liegt die Quote jetzt schon bei rund 30 Prozent, heißt es aus dem Rathaus.

Briefwahlunterlagen können auch jetzt noch bis einschließlich Freitag, 11. September, beantragt und im Wahlamt abgeholt werden. Möglich ist das zum einen über die Homepage der Gemeinde, www.ostbevern.de, unter dem Link „Beantragung von Briefwahlunterlagen“, sowie über die Wahlbenachrichtigungskarte oder den darauf abgedruckten QR-Code. Zum anderen besteht die Möglichkeit des Antrages per formloser E-Mail an gemeinde@ostbevern.de. Eine telefonische Beantragung ist allerdings nicht zulässig. Das Wahlamt steht heute zu den allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses von 14 bis 18 Uhr zur Verfügung. Darüber hinaus sind die Öffnungszeiten am Freitag verlängert worden, und das Wahlamt ist von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Wer seine Wahlunterlagen jetzt noch zu Hause hat, muss diese bis spätestens Sonntag, 13. September, um 16 Uhr in den Briefkasten am Rathaus werfen. Zwar können die Unterlagen auch per Post gesendet werden, allerdings empfiehlt es sich in den letzten Tagen vor der Wahl der direkte Einwurf in den Briefkasten am Rathaus. Wahlzettel, die bis Sonntag nicht eingegangen sind, können nicht mehr gewertet werden.

In Ausnahmefällen kann jedoch auch am Wochenende noch ein Wahlschein beantragt werden. „Am Wahltag besteht lediglich in den Fällen einer nachgewiesenen plötzlichen Erkrankung noch bis 15 Uhr die Möglichkeit, im Rathaus Wahlscheinanträge zu stellen“, schreibt die Gemeinde in einer Information

Wer am Sonntag den Weg ins Wahllokal antritt, der hat besondere Vorgaben zu beachten, denn die Corona-Pandemie bringt auch im Rahmen der Kommunalwahl Einschränkungen und Veränderungen mit sich. So musste die Gemeinde nicht nur das deutlich höhere Aufkommen an Briefwahlanträgen bewältigen, sondern auch besondere Vorkehrungen in den Wahlräumen treffen, um dort den Hygieneschutz für Wähler sowie Wahlhelfer zu gewährleisten.

In allen 13 Wahllokalen besteht für die Wähler eine Maskenpflicht. Die Wahlvorstände werden durch Plexiglasscheiben geschützt. „Vorgegebene Laufwege sorgen in den Räumlichkeiten für eine Einbahnstraßenregelung, um Begegnungsverkehr zu vermeiden. Die Tische, Wahlkabinen und Wahlurnen sind entsprechend platziert“, erläutert Ulrike Jasper den Ablauf am Sonntag.

Darüber hinaus werden die Räumlichkeiten in regelmäßigen Abständen gelüftet und desinfiziert. Desinfiziert werden auch die Stifte, die für die Kreuzchen zur Verfügung gestellt werden. Dennoch werden die Wähler gebeten, eigene Stifte mitzubringen.