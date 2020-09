Beim Abflämmen von Unkraut geriet nach Angaben der Feuerwehr am Donnerstag an der Kolpingstraße eine Hecke in Brand. Starke Rauchentwicklung gab es daraufhin kurze Zeit in der Nachbarschaft. Die Feuerwehr Ostbevern war mit drei Löschfahrzeugen am Einsatzort, zudem ein Rettungswagen und die Polizei. Die Feuerwehr führte die Nachlöscharbeiten durch und konnte die Einsatzstelle dann wieder verlassen.