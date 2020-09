In die Tischtennis-Minimeisterschaften auf Ortsebene, die der BSV Ostbevern in jedem Jahr durchführt, ist auch der sportliche Vergleich der Grundschulen St. Ambrosius und Franz-von-Assisi eingebunden.

Während die Platzierten in den verschiedenen Altersklassen direkt im Anschluss an die Titelkämpfe im Februar ausgezeichnet wurden, konnte die Pokalübergabe an die beteiligten Schulen aufgrund der Corona-Pandemie und der Sommerferien erst jetzt vorgenommen werden.

Turnierleiter Karl Piochowiak nahm die Ehrung vor. Der Wanderpokal für die Schule mit den meisten Teilnehmern ging an die Ambrosius-Grundschule, die mit 32 Kindern die größte Gruppe gestellt hatte. Die Franz-von-Assisi-Grundschule nahm mit 19 Kindern teil. Der Klassenpokal ging hauchdünn an die Klasse 4 c der Ambrosius-Schule.

Übrigens: Die BSV-Tischtennisabteilung konnte durch die Minimeisterschaften auf Ortsebene und die Beteiligung der Grundschulen Jungen und Mädchen für den eigenen Trainingsbetrieb unter Leitung von Lizenzinhaber Benedikt Lauckmann gewinnen, der zum Aufbau einer Schülermannschaft beitragen soll.