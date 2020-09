Bereits seit Mai fließt der Verkehr an der Bahnhofstraße am Abzweig Lengericher Straße eingeschränkt und zum Teil gar nicht mehr. Der Bau eines neuen Kreisverkehres machte über Wochen eine Vollsperrung an dieser Stelle notwendig. Eine Zufahrt zum Gewerbegebiet Nord war nicht mehr über die Bahnhofstraße und aus der Gegenrichtung möglich, sondern nur noch aus Richtung Kattenvenne über den Lengericher Damm. Eine weiträumige Umleitung wurde im Rahmen der Baumaßnahmen ausgeschildert.

Doch die Straßenbauarbeiten kommen gut voran, und die Behinderung des Verkehrs wird in den kommenden Wochen immer weiter abnehmen, da der Kreisverkehr langsam freigegeben werden kann.

Hans-Joachim Witt vom Bauamt der Gemeinde rechnet mit einer hundertprozentigen Nutzung des neuen Bereiches zum 1. November. Das teilte er jüngst den Lokalpolitikern auf Nachfrage im Umwelt- und Planungsausschuss mit.

Bereits ab kommenden Montag, 14. September, soll der Kreisverkehr für den Verkehr zumindest in Teilen durchlässiger sein, so Witt weiter. Das bedeutet für alle Verkehrsteilnehmer, die diesen Bereich bisher umfahren mussten, dass Fahrzeuge, die aus dem Gewerbegebiet oder der Eichendorff-Siedlung kommen, bereits den neuen Kreisel passieren können.

Allerdings gilt dies nur in Fahrtrichtung Ostbevern. Der Straßenabschnitt bis zum Kreisverkehr an der Westumgehung ist weiter gesperrt. Die Umleitung auf die Westumgehung erfolgt über den „alten“ Nordring, heißt es aus der Verwaltung zur geänderten Verkehrsführung weiter.

Einen Schlenker müssen auch noch die Fahrer in Kauf nehmen, die aus Richtung Brock kommen. Wollen sie ins Gewerbegebiet Nord oder zur Eichendorff-Siedlung, müssen auch sie über den „alten“ Nordring auf die Bahnhofstraße und erst dann durch den neuen Kreisel fahren.

Bestehen bleibt nach wie vor die Umleitung für Verkehrsteilnehmer die aus Ostbevern nach Brock möchten. Das heißt, sie müssen weiterhin über den „alten“ Nordring auf die Westumgehung und dann Richtung Brock fahren.