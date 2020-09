Nicht nur bei der Bürgermeisterwahl gab es eine Überraschung, mit der einige Ostbeverner nicht gerechnet haben: Denn neben der Tatsache, dass Karl Piochowiak neuer Bürgermeister geworden ist, hat sich auch die Besetzung des Gemeinderates verändert. Nicht nur, dass sich die Anzahl der Sitze von bisher 26 auf 28 Plätze erhöht hat, sondern auch bei der Verteilung gab es bei den Parteien Gewinne und Verluste.

Großer Gewinner am Wahlabend waren die Grünen. Sie stiegen deutlich in der Wählergunst und konnten für sich 25,29 Prozent der Stimmen verbuchen. Damit sind sie nun mit sieben Sitzen die zweitstärkste Fraktion im Ostbeverner Rathaus. Neben altbekannten Mandatsträgern, werden in ihren Reihen auch neue, junge Gesichter in das politische Geschehen der Gemeinde eingreifen. „Mit so einem Sieg haben wir nicht gerechnet“, sagt Ulrich Lunkebein von den Grünen.

Neue Gesichter gibt es auch in den Reihen der SPD . Zwar mussten die Sozialdemokraten deutliche Einbußen hinnehmen – erzielten sie 2014 noch 19,3 Prozent, lag das Ergebnis dieses Mal nur bei 14,94 Prozent aller Stimmen. Mit diesem Verlust bliebe man allerdings hinter dem Landestrend zurück, bei dem am Wahlabend deutlich höhere Verluste zu verbuchen waren. Und auch mit „nur vier“ Sitzen will die SPD ihre Politik weiterführen. „Wir sind dadurch in keiner Weise demotiviert, sondern eher motiviert“, sagt Willy Ludwig (SPD).

Knapp zwei Prozentpunkte büßte die CDU ein, dennoch holte sie alle 13 Direktmandate und darüber hinaus einen weiteren Sitz. Deswegen sei man mit dem Ausgang der Wahl soweit ganz zufrieden, sagte Bernhard Everwin (CDU). Denn es zeige sich auch: „Unsere Wähler gehen wählen“, so der Vorsitzende weiter. Beachtlich sei seiner Meinung nach auch das Ergebnis der Grünen. „Die haben kaum Wahlkampf gemacht“, sagt er und erkennt trotzdem an: „So einen Erfolg muss man ihnen auch gönnen.“ In den nächsten Jahren will die CDU nicht auf Konfrontationspolitik setzen, aber trotzdem im Zweifel den Finger in die Wunde legen, so Everwin.

Leichte Verluste gibt es auch aufseiten der FDP zu verkraften. Sie wird künftig mit drei Sitzen im Rat der Gemeinde vertreten sein. Die Verluste seien abzusehen gewesen, sagt Manfred Läkamp (FDP). Dennoch ist er überzeugt, dass die Freidemokraten in der Bevergemeinde eine gute Arbeit gemacht haben. Die Liberalen wollen sich nicht von dem Ergebnis unterkriegen lassen und schon jetzt die nächste Wahl in den Blick nehmen und darauf hinarbeiten.