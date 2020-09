Zehn Kilometer, ein Halbmarathon, 30 Kilometer oder ein Marathon – die Starter bei dem inoffiziellen Lauf des BSV Ostbevern haben am kommenden Sonntag, 20. September, die Wahl. Kurzentschlossene können sich für diese interne Benefizveranstaltung noch einen Platz sichern.

Teilnehmen dürfen nur BSV-Mitglieder – und das auch nur nach vorheriger Anmeldung. Gelaufen wird ein Kurs am Beverstadion entlang, der beim regulären Volkslauf (in diesem Jahr wegen Corona abgesagt) genutzt wird. Die Strecke über gut zehn Kilometer kann am Sonntag einmal bis viermal absolviert werden. Je nachdem, wie viele Runden sie schaffen, legen die Teilnehmer also entweder gut zehn Kilometer (eine Runde), einen Halbmarathon, einen Dreiviertel-Marathon oder einen Marathon zurück. Start und Ziel ist auf dem Bolzplatz hinter der Beverhalle. Los geht es um 10 Uhr in kleinen Gruppen.

Die Volksbank spendet einen Euro pro gelaufenem Kilometer an den Verein „Bunter Kreis Münsterland“, der sich um Familien mit kranken oder frühgeborenen Kindern kümmert.

Die Runden der einzelnen Läufer werden gezählt, ansonsten läuft die Angabe der tatsächlich zurückgelegten Kilometer auf Vertrauensbasis. Der BSV sorgt für Getränkestände an der Strecke. Der Kurs ist gekennzeichnet, aber nicht abgesperrt.

BSV-Mitglieder, die teilnehmen wollen, können sich noch bei Dominik Brune melden unter 0 25 32/95 71 83 oder per E-Mail an lauftreff@bsv-ostbevern.de.