Kaum war der offizielle Teil zur Inbetriebnahme des Bewegungsparcours auf der Obstbaumwiese beendet, da krempelten die ersten Gäste bereits ihre Hosenbeine hoch, um einen Testlauf im neuen Wassertretbecken zu unternehmen.

Das etwa vier mal 1,75 Meter große und circa 40 Zentimeter tiefe Edelstahlbecken bildet das Herzstück der neu errichteten „Freiluft-Fitness- und Wellness-Anlage“ auf der Obstbaumwiese. Um das Becken herum verläuft ein Barfußpfad mit neun unterschiedlichen Bodenbelägen. Drei Bewegungsgeräte für Erwachsene laden darüber hinaus ein, etwas für die Fitness zu tun. Komplettiert wird der Bereich durch das „Kräutermännchen“, in dessen Körperteilen Heilkräuter gepflanzt wurden, heißt es von der Gemeinde.

Mit dem Bewegungsparcours auf der Obstbaumwiese geht ein langgehegter Wunsch der vier im Gemeinderat vertretenen Fraktionen aber auch vieler Ostbeverner in Erfüllung. Schon vor Jahren gab es den Wunsch vom Kneipp-Verein nach einem Wassertretbecken. Zudem lagen Anträge von Ratsfraktionen auf Eis, die sich die Errichtung eines Barfußpfades und die Aufstellung von Bewegungsgeräten für Erwachsene wünschten. Aus unterschiedlichen Gründen scheiterte die Verwirklichung jedoch stets.

Durch das Landes-Förderprogramm VITAL.NRW wurde die Thematik erneut in den Fokus gerückt, denn eine mögliche Bezuschussung ließ die Realisierung nun doch in greifbare Nähe rücken. Und so wurde im Oktober 2018 erstmals ein Konzept, das alle zuvor eingebrachten Wünsche berücksichtigte, im Umwelt- und Planungsausschuss vorgestellt.

Nachdem dann der Verein Wirtschaft Ostbevern Bereitschaft signalisierte, sich gemeinsam mit der Nachbarschaft der Obstbaumwiese um die Wartung und Pflege der Anlage zu kümmern und das Zahnhaus Läkamp das Sponsoring für die Aufstellung einer Bank zusagte, nahm das Projekt Fahrt auf. Im Juni 2019 gab der Gemeinderat schließlich einstimmig grünes Licht.

Im Oktober 2019 lag dann der positive Zuwendungsbescheid vom Verein „8 Plus – VITAL.NRW im Kreis WAF“ vor, das rund 65 000 Euro teure Projekt mit 65 Prozent zu fördern.

Mit dem Spatenstich im Juni 2020 wurde schließlich der Bau symbolisch gestartet und Ende August beendet. In seiner kurzen Ansprache anlässlich der Eröffnungsfeier verlieh Bürgermeister Wolfgang Annen seiner Freude über die neue Bereicherung Ausdruck: „Manchmal bedarf es einfach etwas Zeit, bis etwas gut wird. Hier haben wir ein gutes Beispiel dafür. Es wurde ein tolles Areal geschaffen, das hoffentlich viele Ostbeverner zum Wohle ihrer Gesundheit nutzen werden.“