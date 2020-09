Seit 30 Jahren ist Alfons Aubke mit Leib und Seele Brieftaubenzüchter. Bei ihm stehen die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Tiere an oberster Stelle. Für den Ostbeverner sind seine 60 „Renner der Lüfte“ auch Lebensinhalt. Täglich geht er in seinen Schlag, reinigt den Lebensraum der Tiere und schaut sich seine Tauben einzeln an.