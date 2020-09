Zahlreiche Baukräne, Bagger und weitere Maschinen bestimmen seit Wochen das Bild im Baugebiet Kohkamp III. Und es geht weiter voran, heißt es aus dem Ostbeverner Rathaus. Bereits ab dem 1. November können die Baugrundstücke im zweiten Unterabschnitt des ersten Bauabschnittes freigegeben werden, das teilte Fachbereichsleiter Hans-Heinrich Witt bereits im Ausschuss mit. Der Kanal sei fast komplett verlegt, das erste Regenrückhaltebecken fertig, beim zweiten folge die Fertigstellung in Kürze.

Gut läuft es auch bei der Vermarktung, berichtet Marion Große Vogelsang, die in der Gemeinde federführend für die Vermarktung zuständig ist. Insgesamt stehen auf dem 140 000 Quadratmeter großen Areal 231 Grundstücke für eine Einfamilienhausbebauung zur Verfügung.

Bereits Anfang des kommenden Jahres soll die Vermarktung des zweiten Bauabschnittes mit 132 Grundstücken beginnen. Im ersten Unterabschnitt des ersten Bauabschnittes sind bereits alle Grundstücke – 49 an der Zahl – verkauft. Hier begann die Vermarktung bereits 2019. Die Verträge für 26 Grundstücke des zweiten Unterabschnittes wurden in der vergangenen Woche unterzeichnet und vertraglich beurkundet.

„24 weitere Grundstücke dieses Abschnittes werden jetzt angeboten“, sagt Marion Große Vogelsang. Konkret bedeute dies, dass diese Grundstücke den nächsten Interessenten in der Bewerberliste angeboten werden, erläutert Vogelsang.

Kurzfristig bietet die Gemeinde jetzt noch für den ersten Unterabschnitt des ersten Bauabschnittes drei weitere Grundstücke an. „Diese sind für eine Bebauung mit Sechsparteienhäusern vorgesehen“, sagt Große Vogelsang. Das Mindestgebot für diese Parzellen liegt bei 300 Euro pro Quadratmeter. Allerdings behält sich die Gemeinde für sämtliche Wohnungen, die auf diesen Grundstücken entstehen, sowohl ein Vormiet- als auch ein Belegungsrecht vor. So solle in der Bevergemeinde ein Stück weit günstiger Wohnraum geschaffen werden, berichtet die Verwaltungsmitarbeiterin. Das Gebotsverfahren läuft noch bis zum 30. September.

Ein ähnliches Verfahren soll es für weitere sechs Grundstücke im zweiten Unterabschnitt des ersten Bauabschnittes geben, so Marion Große Vogelsang weiter. Allerdings ist eine Mietpreisbindung an dieser Stelle bisher nicht vorgesehen. Ob das auch bei dem neu gewählten Rat so bleibe, sei natürlich noch offen. Auch an dieser Stelle seien möglicherweise noch Beschränkungen denkbar.