Corona macht auch den Eine-Welt-Läden und dem Fairen Handel das Leben schwer ( WN berichteten). Dennoch lässt sich die Fair-Trade-Steuerungsgruppe in der Bevergemeinde nicht so leicht unterkriegen.

Nach dem Sommerquiz für Kinder steht in dieser Woche die nächste Aktion in den Startlöchern: Da aktuell die „Fairen Wochen“ laufen, haben sich die Verantwortlichen etwas einfallen lassen, um noch einmal besonders darauf hinzuweisen.

„Denn der immer in dieser Zeit stattfindende Kochabend muss aufgrund den allen bekannten Umstände ausfallen“, heißt es seitens der Steuerungsgruppe. Bereits am kommenden Mittwoch wollen die Mitglieder aber für den Fairen Handel ein Zeichen setzen und verschiedene Sätze zum Thema im Ortskern auf die Straßen schreiben. Unterstützt werden sie dabei von Kindern und Jugendlichen, die sonst im Eine-Welt-Laden mitarbeiten. Am Donnerstag ist die Steuerungsgruppe dann zudem mit einem Info-Stand auf dem Wochenmarkt vertreten.