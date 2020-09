Autos, Lkw, Radfahrer, Fußgänger – auch auf den Straßen der Bevergemeinde ist mitunter viel los. Umso wichtiger ist es daher, dass Kinder lernen, sich sicher und mit Achtsamkeit im Straßenverkehr zu bewegen. Unter dem Titel „Mehr Sicherheit für Schulanfänger“ waren der Verkehrssicherheitsberater Richard Rauer sowie die Bezirksbeamten Tim Eckloff und Udo Uhlenbusch von der Polizei an der Ambrosiusschule zu Gast.

Besonders wichtig sei es, Kinder für den Schulweg an eine gewisse Selbstständigkeit heranzuführen. Doch um das zu erreichen, müsse geübt werden. Und eben gerade nicht der Weg über das „Elterntaxi“ genommen werden, sagt Richard Rauer. Die Zahl der Kleinen, die selbstständig zu Fuß, mit dem Roller oder dem Fahrrad den Schulweg bestreiten, werde immer kleiner. Dabei sollten die Eltern ihren Kindern diesen Weg durchaus zutrauen, ist Rauer überzeugt. Denn nur so würden sie lernen, die Gefahren des Straßenverkehrs einzuschätzen und sich sicher zu bewegen.

Fleißig geübt haben das die i-Dötze der beiden ersten Klassen der Ambrosiusschule gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Nina Schlunz, Sabine Vogelsang und Heike Schröder sowie den Polizeibeamten aus Warendorf.

Ob schlecht einsehbare Kurven, parkende Autos oder andere Hindernisse, die ein Überqueren der Straße erschweren – zahlreiche Situationen, die auf der Straße oft Alltag sind, wurden mit den Kindern erarbeitet, durchgegangen und geschaut, wann die Straße wirklich frei ist.

Unterstützung gab es auch von den Eltern der Schüler. „Viele Eltern haben an dieser wichtigen Veranstaltung teilgenommen“, freut sich Andrea Winter, Schulleiterin der Ambrosiusschule.

Denn nicht nur die Kids lernten an den beiden Vormittagen mit der Polizei etwas. Auch für die teilnehmenden Eltern gab es die eine oder andere wissenswerte Information, wie sie ihre Kinder im Alltag und auf dem Schulweg unterstützen können.

Schließlich gab es auch noch einen deutlichen Hinweis für den Fall, dass die Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht werden: „Nutzen Sie unsere Elterntaxi-Haltestellen“, sagt Andrea Winter. Nur so werde morgens und mittags ein Verkehrschaos rund um die Ostbeverner Schulen vermieden. Die Elterntaxi-Parkplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den Schulen auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus und am Beverbad.