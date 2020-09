Die Firma Westeria in Ostbevern brennt. Aktuell hat die Feuerwehr der Bevergemeinde eine Warnung herausgegeben. In der Meldung, die auch über die Warn-App „NINA“ verbreitet wurde heißt es: „Rauchgase in Ostbevern.“ Im Bereich der Raiffeisenstraße komme es durch einen Brand zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag. Gesundheitliche Beeinträchtigungen könnten nicht ausgeschlossen werden, teilt die Wehr mit.

Anwohner des betroffenen Bereiches werden aufgefordert, sich in geschlossene Räume zu begeben. Fenster und Türen sollen vorsorglich geschlossen werden und schalten Klima- und Lüftungsanlagen abgeschaltet.

„Lassen Sie das Radio eingeschaltet und achten Sie auf Durchsagen. Informieren Sie bei Bedarf Ihre Nachbarn. Halten Sie die Notrufnummern von Feuerwehr und Polizei für Notrufe frei“, heißt es in der Warnung weiter. Überdies sollen die Einwohner der Gemeinde das betroffene Gebiet meiden. und weiträumig umfahren.

Feuerwehreinsatz bei Westeria Foto: Stefan Flockert

Zahlreiche Einsatzkräfte aus Ostbevern und Telgte sind vor Ort. Zudem die sogenannten Wasserkühe der Feuerwehr - ehemalige Milchtankwagen, die jetzt als Wassertanks genutzt werden - für die Löschwasserversorgung. Auch der Kreisbrandmeister ist bereits informiert.

Wir berichten weiter.